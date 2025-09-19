حسام موافي يوجه نصائح ذهبية للطلاب قبل بدء العام الدراسي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، إن تجنب تناول الأطعمة خارج المنزل؛ يحمي الطلاب من الإصابة بالسمنة وجرثومة المعدة وأمراض أخرى مرتبطة بالجهاز الهضمي، مؤكدًا: «بلاش الأكل برا، نلغيه نهائيًا من حياتنا، ستحمي نفسك من السمنة وجرثومة المعدة ومشاكل صحية أخرى، ماله أكل ماما اللي بتعمله في البيت؟».

تحقيق أفضل النتائج

ونصح الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، الطلاب، بالمذاكرة أولًا بأول، وعدم تأجيل واجبات اليوم إلى الغد؛ لأن ذلك يساعدهم على النجاح الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن الالتزام بالمذاكرة اليومية، ضروري، خاصة في ظل محدودية القدرة على الالتحاق بكليات خاصة.

ممارسة الهواية والاهتمام بما يحب الفرد

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، أن الشخص السعيد هو من يمارس عمله بشغف وحب، وليس فقط لتحقيق المجموع، وأن النجاح الحقيقي يأتي من ممارسة الهواية والاهتمام بما يحب الفرد أن يفعله.