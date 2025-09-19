قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام موافي يوجه نصائح ذهبية للطلاب قبل بدء العام الدراسي

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، إن تجنب تناول الأطعمة خارج المنزل؛ يحمي الطلاب من الإصابة بالسمنة وجرثومة المعدة وأمراض أخرى مرتبطة بالجهاز الهضمي، مؤكدًا: «بلاش الأكل برا، نلغيه نهائيًا من حياتنا، ستحمي نفسك من السمنة وجرثومة المعدة ومشاكل صحية أخرى، ماله أكل ماما اللي بتعمله في البيت؟».

تحقيق أفضل النتائج

ونصح الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، الطلاب، بالمذاكرة أولًا بأول، وعدم تأجيل واجبات اليوم إلى الغد؛ لأن ذلك يساعدهم على النجاح الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن الالتزام بالمذاكرة اليومية، ضروري، خاصة في ظل محدودية القدرة على الالتحاق بكليات خاصة.

ممارسة الهواية والاهتمام بما يحب الفرد

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني، أن الشخص السعيد هو من يمارس عمله بشغف وحب، وليس فقط لتحقيق المجموع، وأن النجاح الحقيقي يأتي من ممارسة الهواية والاهتمام بما يحب الفرد أن يفعله.

حسام موافي الجهاز الهضمي السمنة جرثومة المعدة الدكتور حسام موافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

