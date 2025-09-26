رسالة مؤثرة من حسام موافي لإحدى المتابعين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تلقى رسائل كثيرة من متابعي برنامجه، بعضها طبي وبعضها يحمل رسائل إنسانية ومؤثرة.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد إلى رسالة خاصة من «مروة أحمد» تقول فيها: “السلام عليكم دكتور حسام، حبيت أقول لك شكراً من قلبي على كلامك اللي سمعته وأنا عمري 10 سنين، والله كان له أثر كبير في حياتي، دلوقتي عمري 20 سنة وما زلت أحتفظ بالكلام الطيب والمعرفة اللي وريتنا فيها وفرحانة ب5 سنين كنت أسمع وأستفيد”.

البرنامج يصلح لجميع الأعمار

ووصف موافي الرسالة بأنها أثرت فيه بشدة، قائلاً إن متابعة فتاة بهذا العمر لبرنامج علمي على مدار 5 سنوات أمر نادر جداً، مؤكداً أن ذلك يثبت أن البرنامج يصلح لجميع الأعمار.

وتوجه موافي بالدعاء لمروة قائلاً: ربنا يبارك لك ويحفظك ويحميك من كل سوء، تابعي البرنامج وإن شاء الله ما فيش حلقة إلا هتستفيدي منها بإذن الله.