قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يقدم وصفة سحرية تقضي على آلام القولون

حسام موافي
حسام موافي
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أن القولون له 16 نوعا من المرض، مشيرا إلى أن ألم حصوات المرارة قد يتشخص -بالخطأ- على أنه مرض في القولون؛ بسبب مشاكل في الهضم.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد إلى أن ألم المرارة لها اختبارات تتم قبل إزالتها، منوها على أن أعراض المرارة متشابهة مع القولون وخاصة العصبي أبرزها الانتفاخ.

الأكل المسلوق

واستكمل موافي: الأكل المسلوق أفضل شيء للمرارة والقولون؛ لأن الأكل المسبك والأكلات الدهنية أكثر ما يتعب الجهاز الهضمي.

الالتزام بالتعليمات الطبية

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني على ضرورة المتابعة الطبية المستمرة لتجنب تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بالمرارة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتعليمات الطبية أمر أساسي في العلاج.

حسام موافي الحالات الحرجة قصر العيني المرارة أعراض المرارة القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

ترشيحاتنا

ترامب ونتنياهو

واشنطن تحرج نتنياهو: ترامب لا يريد استمرار المجزرة في غزة

كريستوفر لاندو

الولايات المتحدة وسنغافورة تؤكدان قوة شراكتهما الاستراتيجية

طاهر النونو

حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة "إسرائيل" ونتائج حرب الإبادة

بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد