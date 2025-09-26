حسام موافي يقدم وصفة سحرية تقضي على آلام القولون

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أن القولون له 16 نوعا من المرض، مشيرا إلى أن ألم حصوات المرارة قد يتشخص -بالخطأ- على أنه مرض في القولون؛ بسبب مشاكل في الهضم.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد إلى أن ألم المرارة لها اختبارات تتم قبل إزالتها، منوها على أن أعراض المرارة متشابهة مع القولون وخاصة العصبي أبرزها الانتفاخ.

الأكل المسلوق

واستكمل موافي: الأكل المسلوق أفضل شيء للمرارة والقولون؛ لأن الأكل المسبك والأكلات الدهنية أكثر ما يتعب الجهاز الهضمي.

الالتزام بالتعليمات الطبية

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني على ضرورة المتابعة الطبية المستمرة لتجنب تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بالمرارة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتعليمات الطبية أمر أساسي في العلاج.