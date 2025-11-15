بعد موجة غضب.. اعتذار مدير مدرسة بالزقازيق عن تعليقه على وفاة محمد صبري

أثار تعليق نشره حساب يحمل اسم مظهر عاشور موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كتب تعليقاً اعتبره كثيرون شماتة في الموت والخوض في سيرة الراحل محمد صبري.

وجاء التعليق كردّ على منشور لإحدى المتابعات تتمنى فيه أن يكون خبر وفاة محمد صبري غير صحيح، ليرد صاحب الحساب قائلاً: “مصيرك هيبقى زي محمد صبري.. ميتة السوء.. وخلي الزمالك ينفعك يوم الحساب”



هذا التعليق الذي أثار استياءً شديداً بين المستخدمين الذين اعتبروا ما جاء فيه تجاوزاً أخلاقياً وإساءة لذكرى متوفى، مطالبين بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة صاحب الحساب، خاصة مع كونه يشغل منصباً تعليمياً في إحدى مدارس الزقازيق.

حيث وصفوا رواد مواقع التواصل تصرفه بأنه لا يليق بمسؤول تربوي، معتبرين أن الشماتة في الموت وتحقير المتوفى سلوك يستوجب وقفة حاسمة، فيما دعا آخرون وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاعتذار لـ أهل محمد صبري



ومع تصاعد الهجوم، أصدر صاحب الحساب اعتذاراً عبر منشور جديد، قال فيه إنه لا يشمت في موت أحد وأن ما قصده هو التذكير بأن الموت عبرة، قائلًا: “لا يشمت في موت أحد إنسان سوي ولا أشمت في موت أحد.. ما أردت إيصاله أن الموت ينبغي أن يكون واعظاً، وحاشا لله الشماتة. وإن كان هناك من فهم رسالتي خطأ فإني أعتذر للجميع”.





اعتذار رسمي

ووجه اعتذاراً خاصاً لأسرة الراحل محمد صبري قائلاً: “اعتذار خاص لأسرة الفقيد الراحل محمد صبري على سوء فهم كلماتي، ما كان مقصوداً منها سوى تحذير الأحياء من موت الفجأة ولكن خانني التعبير.. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. مرة أخرى اعتذاري للأسرة الكريمة”.