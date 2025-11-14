راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا يعلن خلاله العديد من الخطوات بعد رحيل محمد صبري نجم فريق كرة القدم السابق.

بيان الزمالك

جاء البيان كالتالي:" يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل الكابتن محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم فريق كرة القدم السابق، يوم الأحد المقبل بمقر النادي.

صرف معاش شهري

وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الكابتن محمد صبري، يأتي هذا القرار تقديرًا لمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وسيتم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده.