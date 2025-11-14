مصطفى كامل ينعى محمد صبري: يا حبيبي الله يرحمك يا صديق العمر

نعى مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لاعب الزمالك الأسبق محمد صبري الذي رحل عن عالمنا اليوم إثر حادث تصادم، معبرًا عن حزنه الشديد لوفاته، ومؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لجيل كامل.

وقال كامل في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كل يوم خبر يحسس الواحد بالحزن وبأن الدنيا فعلاً فانية. يا حبيبي يا محمد الله يرحمك يا صديق العمر.»

وكشف مصطفى كامل عن آخر لقاء جمعه بالراحل، مؤكدًا أنهما التقيا قريبًا في فرح ابن معتمد جمال: “آخر مره اتقابلنا في فرح نجل صديقنا كابتن معتمد جمال، وقعدنا نفتكر أيام زمان والذكريات الحلوة كلها”.

واختتم كامل رسالته بالدعاء لصبري: “الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.