مات في لحظتها.. القصة الكاملة لحادث وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

شهدت منطقة التجمع الخامس صباح اليوم حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، وذلك إثر تصادم مروع أثناء قيادته لسيارته بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

تأتي الفاجعة بعد أيام قليلة فقط من آخر ظهور إعلامي للراحل عبر قناة الزمالك، حيث أدلى بتصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، حيث قررت نيابة القاهرة الجديدة، إستدعاء لجنة من المرور لفحص سيارة محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وقررت النيابة، تفريغ كاميرات المراقبة، والتصريح بدفن جثمان محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

بينما، أنتقل فريق من النيابة صباح اليوم إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمة.

وحسب مصادر أمنية، وقع الحادث بعدما فقد صبري السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ليلقى مصرعه في الحال قبل وصول فرق الإسعاف.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، بينما كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس، وحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.