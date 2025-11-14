قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قالوا عن محمد صبري.. حازم إمام: أحرف واحد في جيلنا.. ومؤمن سليمان: رفيق درب وعِشرة سنين

اللاعب محمد صبري
اللاعب محمد صبري
محمد شحتة

شهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز العزاءات من محبي ومشاهير الكرة المصرية لنهي اللاعب السابق لنادي الزمالك محمد صبري.

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا جاء فيه: "يتقدم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة في وفاة الكابتن محمد صبري لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحرف وأحسن واحد في جيلنا

نعى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، زميله الراحل محمد صبري الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تصادم، مؤكدًا أن خبر رحيله شكّل صدمة كبيرة لجيل كامل من اللاعبين والجماهير.

وقال إمام في فيديو له نشره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الله يرحمك يا صبري ويغفرلك. الخبر صعب أوي، مفيش حاجة تغلى على ربنا سبحانه وتعالى. واحد من أهم اللعيبة في مصر ومن أهم اللعيبة اللي لعبت معاهم. كان أحرف وأحسن واحد في جيلنا، وأول واحد ظهر ومخدش حقه إعلاميًا بالقدر الكافي على قدر موهبته. لكن الناس كلها بتحبك، وربنا يرحمك يا رب إن شاء الله”.

خبر صادم ومؤلم

نعى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، نجم الزمالك الراحل محمد صبري بعد وفاته إثر حادث مروري.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "‏خبر صادم ومؤلم للجميع ولأسرة الرياضة في مصر… لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أغفر له وارزقه الجنة وصبر أسرته يا رب العالمين.. ربنا يرحمك يا كابتن صبري".

رحيله أصابنا بالحزن الشديد

نعى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، نجم الزمالك الأسبق محمد صبري الذي رحل عن عالمنا اليوم، مؤكدًا أن الكرة المصرية فقدت واحدًا من أبرز مواهب جيل مميز في تاريخ نادي الزمالك.

وقال المستكاوي في منشوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله، فقد نادي الزمالك وفقدت أسرة كرة القدم المصرية النجم الموهوب محمد صبرى، الذي كان واحداً من جيل مميز في الزمالك عامر بالمواهب. خبر رحيل صبرى أصابنا وأصاب زملاءه وأصدقاءه بالحزن الشديد. ونسأل الله أن يلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

رفيق دربي وعِشرة سنين

وقدّم مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، نعيًا مؤثرًا في رحيل نجم القلعة البيضاء السابق محمد صبري، الذي وافته المنية في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس صباح اليوم.

ونشر مؤمن سليمان رسالة وداع عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: “البقاء والدوام لله… كابتن محمد صبري في ذمة الله. رفيق دربي وأخويا وعِشرة سنين وذكريات لا تُعد… هتوحشني يا صاحبي.”

ونعى أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب زيزو: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمك ويغفر لك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

