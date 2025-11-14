قرارات إنسانية استثنائية من الزمالك لتكريم محمد صبري ودعم أسرته مدى الحياة

في لفتة إنسانية تعكس حجم التقدير والمحبة التي يحظى بها الراحل محمد صبري، كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن حزمة قرارات تقديرًا لمسيرة اللاعب وإخلاصه، ودعمًا لأسرته بعد رحيله المفاجئ.

وكشفت مصادر أن القرارت كالتالي:

صرف مرتب ومعاش مدى الحياة للكابتن محمد صبري وأسرته، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10٪، لضمان حياة مستقرة وكريمة لأفراد أسرته دون أي معاناة مستقبلية.

وقرر المجلس قيد ابنيه في قطاع الناشئين داخل النادي، مع توقيع عقود محترمة تراعي وضعهما وتمنحهما فرصة السير على خطى والدهما في عالم كرة القدم، في خطوة تؤكد أن النادي لا ينسى أبناءه.

وشدد المسؤولون على تلبية أي طلب تتقدم به زوجة الراحل، وتوفير كل ما يلزم لضمان حياة كريمة لها ولأطفالها، تقديرًا لما قدمه صبري للنادي عبر سنوات طويلة.

و أعلن مجلس الإدارة عن إقامة سرادق العزاء داخل مقر النادي، في مشهد يليق بتاريخ اللاعب ويجسد حجم الحب الذي تركه خلفه.

وأكد المجلس الموافقة على تخليد اسم محمد صبري على أحد ملاعب النادي، مع تزيينه بصورته، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة كل لاعب وناشئ يدخل هذا المكان.

وتمت الموافقة على أي طلب شخصي تتقدم به أسرة الراحل، ليكون النادي السند الحقيقي لهم، وليؤكد أن العلاقة بينه وبين أبنائه ليست مجرد عقود وملعب، بل وفاء يمتد حتى بعد الرحيل.

نعى نادي الزمالك

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، محمد صبري نجم فريق الكرة السابق، والذي توفي إثر تعرضه لحادث سير .

وقال الزمالك في بيان: “تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ، ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربًا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي في قناة النادي .

مسيرة محمد صبري

محمد صبري ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث بدأ رحلته مع الفريق الأول للزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994

وفي أول ظهور له سجّل هدفًا صاروخيًا في شباك أحمد شوبير، قبل أن يعيد المشهد ذاته في موسم 98–99 بهدف رائع في مرمى عصام الحضري، لتلقبه الجماهير بالمدفعجي.

وعلى مدار عشر سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، نجح صبري في التتويج بـ 15 بطولة بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والأفروآسيوي

وبعد رحيله عن الزمالك، خاض صبري تجارب مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري قبل أن يعتزل ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب، ليقدّم للكرة المصرية واحدًا من أبرز المواهب الحديثة: مصطفى فتحي.