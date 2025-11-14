قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة
بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين
أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية
نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرارات إنسانية استثنائية من الزمالك لتكريم محمد صبري ودعم أسرته مدى الحياة

محمد صبري
محمد صبري
إسلام مقلد

في لفتة إنسانية تعكس حجم التقدير والمحبة التي يحظى بها الراحل محمد صبري، كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن حزمة قرارات تقديرًا لمسيرة اللاعب وإخلاصه، ودعمًا لأسرته بعد رحيله المفاجئ.

وكشفت مصادر أن القرارت كالتالي:

 صرف مرتب ومعاش مدى الحياة للكابتن محمد صبري وأسرته، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10٪، لضمان حياة مستقرة وكريمة لأفراد أسرته دون أي معاناة مستقبلية.

وقرر المجلس قيد ابنيه في قطاع الناشئين داخل النادي، مع توقيع عقود محترمة تراعي وضعهما وتمنحهما فرصة السير على خطى والدهما في عالم كرة القدم، في خطوة تؤكد أن النادي لا ينسى أبناءه.

وشدد المسؤولون على تلبية أي طلب تتقدم به زوجة الراحل، وتوفير كل ما يلزم لضمان حياة كريمة لها ولأطفالها، تقديرًا لما قدمه صبري للنادي عبر سنوات طويلة.

و أعلن مجلس الإدارة عن إقامة سرادق العزاء داخل مقر النادي، في مشهد يليق بتاريخ اللاعب ويجسد حجم الحب الذي تركه خلفه.

وأكد المجلس الموافقة على تخليد اسم محمد صبري على أحد ملاعب النادي، مع تزيينه بصورته، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة كل لاعب وناشئ يدخل هذا المكان.

وتمت الموافقة على أي طلب شخصي تتقدم به أسرة الراحل، ليكون النادي السند الحقيقي لهم، وليؤكد أن العلاقة بينه وبين أبنائه ليست مجرد عقود وملعب، بل وفاء يمتد حتى بعد الرحيل.

نعى نادي الزمالك

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، محمد صبري نجم فريق الكرة السابق، والذي توفي إثر تعرضه لحادث سير .

وقال الزمالك في بيان: “تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم القلعة البيضاء على مدار التاريخ، ومن أبناء النادي المخلصين لاعبا ومدربًا، كما خاض تجربة العمل الإعلامي في قناة النادي .

مسيرة محمد صبري

 محمد صبري ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث بدأ رحلته مع الفريق الأول للزمالك تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994

وفي أول ظهور له سجّل هدفًا صاروخيًا في شباك أحمد شوبير، قبل أن يعيد المشهد ذاته في موسم 98–99 بهدف رائع في مرمى عصام الحضري، لتلقبه الجماهير بالمدفعجي.
وعلى مدار عشر سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، نجح صبري في التتويج بـ 15 بطولة بين الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والأفروآسيوي

وبعد رحيله عن الزمالك، خاض صبري تجارب مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري  قبل أن يعتزل ويبدأ رحلة جديدة في عالم التدريب، ليقدّم للكرة المصرية واحدًا من أبرز المواهب الحديثة: مصطفى فتحي.

نادي الزمالك الزمالك محمد صبري الراحل محمد صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

فيلم كان ياما كان في غزة

عرب وطرزان ناصر يكشفان تفاصيل قصة فيلم "كان ياما كان في غزة"

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

كان ياما كان في غزة

"كان يا ما كان في غزة" لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد