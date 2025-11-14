نادي الشمس ينعى الكابتن محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

نعى مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الكاتب الصحفي د. أسامة أبوزيد، وأعضاء المجلس، وجموع أعضاء النادي، الكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وأحد أبرز رموز الكرة المصرية الذين تركوا بصمة خالدة في الملاعب وفي قلوب محبيه.

وأكد النادي في بيان رسمي أن الرياضة المصرية فقدت اليوم قامة كروية كبيرة، ومسيرة مشرّفة تميزت بالإخلاص والعطاء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، مشيرًا إلى أن الفقيد كان مثالاً للتفاني والاحترافية طوال مشواره الرياضي والإعلامي بعد الاعتزال.

وتقدم مجلس إدارة النادي بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى جماهير الكرة المصرية كافة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.