قاضي أمريكي يمنع إدارة ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا



أبرزت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قرار قاضي أمريكي يقضي بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قطع التمويل بشكل فوري عن جامعة كاليفورنيا بسبب مزاعم بالتمييز.

وفي وقت سابق ؛ رفعت منظمات طلابية وأكاديمية، إلى جانب نقابات العاملين في جامعة كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياها باستغلال قوانين الحقوق المدنية لشن حملة تستهدف الجامعة وتقويض الحرية الأكاديمية وحرية التضامن مع فلسطين.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وتجميد تمويل أبحاثها، بدعوى السماح بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي وارتكاب انتهاكات أخرى، لتصبح بذلك أول جامعة عامة تتعرض لتجميد شامل للتمويل.

كما شملت الإجراءات أيضًا جامعات خاصة مرموقة مثل هارفارد وبراون وكولومبيا.

ووفق الدعوى، فإن عرض التسوية المقترح من إدارة ترامب تضمّن شروطًا، من بينها منح الحكومة حق الوصول إلى بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء برامج المنح الدراسية الخاصة بالتنوع، وحظر الاعتصامات الليلية، إضافة إلى التعاون مع سلطات الهجرة.