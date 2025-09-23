قاضية تأمر إدارة ترامب باستعادة المنح المجمدة لجامعة كاليفورنيا

أمرت قاضية فيدرالية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة المنح الفيدرالية المجمدة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حسبما أظهرت ملفات قضائية.

وفي أغسطس، قالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إن إدارة ترامب جمدت تمويلًا بقيمة 584 مليون دولار بعد أن وبخت الحكومة الفيدرالية الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وموقع بوليتيكو إن حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية "ريتا لين" أمر بإعادة أكثر من 500 مليون دولار من التمويل إلى الجامعة.

وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في أغسطس بإعادة جزء من التمويل الفيدرالي المعلق لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

خفضت إدارة ترامب، أو هددت بحجب، التمويل الفيدرالي للجامعات بسبب تعاملها مع الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة.

وتقول الحكومة إن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا، سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات.

ويقول المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية لا ينبغي وصفه بأنه معاداة للسامية، كما لا ينبغي مساواة دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية بالتطرف.

وقالت لين، وهي قاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في أمرها إن تعليق المنح من المعاهد الوطنية للصحة إلى أجل غير مسمى "تعسف ".

أمرت لين بإعادة أموال الأبحاث، وذلك في إطار أمرها القضائي الأولي.

رفعت نقابات العمال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في نظام التعليم بجامعة كاليفورنيا، الذي تعد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جزءًا منه، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الأسبوع الماضي بسبب تجميد الأموال الفيدرالية وغيرها من الإجراءات التي يقولون إنها تهدف إلى قمع الحرية الأكاديمية.