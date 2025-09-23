قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
أخبار العالم

قاضية تأمر إدارة ترامب باستعادة المنح المجمدة لجامعة كاليفورنيا

ترامب
ترامب
محمد على

أمرت قاضية فيدرالية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة المنح الفيدرالية المجمدة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حسبما أظهرت ملفات قضائية.

وفي أغسطس، قالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إن إدارة ترامب جمدت تمويلًا بقيمة 584 مليون دولار بعد أن وبخت الحكومة الفيدرالية الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز وموقع بوليتيكو إن حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية "ريتا لين" أمر بإعادة أكثر من 500 مليون دولار من التمويل إلى الجامعة.

وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في أغسطس بإعادة جزء من التمويل الفيدرالي المعلق لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

خفضت إدارة ترامب، أو هددت بحجب، التمويل الفيدرالي للجامعات بسبب تعاملها مع الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة. 

وتقول الحكومة إن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا، سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات.

ويقول المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية لا ينبغي وصفه بأنه معاداة للسامية، كما لا ينبغي مساواة دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية بالتطرف.

وقالت لين، وهي قاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في أمرها إن تعليق المنح من المعاهد الوطنية للصحة إلى أجل غير مسمى  "تعسف ".

أمرت لين بإعادة أموال الأبحاث، وذلك في إطار أمرها القضائي الأولي.

رفعت نقابات العمال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في نظام التعليم بجامعة كاليفورنيا، الذي تعد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جزءًا منه، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الأسبوع الماضي بسبب تجميد الأموال الفيدرالية وغيرها من الإجراءات التي يقولون إنها تهدف إلى قمع الحرية الأكاديمية.

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

