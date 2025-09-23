"أمريكا أولا".. ترامب يلقي كلمة مثيرة أمام الأمم المتحدة اليوم

من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يتصارع فيه قادة العالم مع الأزمات من غزة إلى أوكرانيا ويتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة، بسياستها الخارجية "أمريكا أولاً"، لا تزال مستعدة للعب دور قيادي في الشؤون العالمية، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

يأتي سؤال الصحف الأوروبية بعدما اعترفت بريطانيا والبرتغال وكندا وفرنسا بالدولة الفلسطينية.

منذ توليه منصبه في يناير، قلب ترامب السياسة الخارجية الأمريكية رأسًا على عقب، وخفض المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية على الأصدقاء والأعداء على حد سواء، وعزز علاقات أكثر دفئًا - وإن كانت متقلبة - مع روسيا.

في الوقت نفسه، سعى، حتى الآن بنجاح محدود فقط، إلى حل بعض أكثر صراعات العالم صعوبة.

ومن المتوقع أن يلقي حوالي 150 رئيس دولة أو حكومة كلمات أمام المجلس هذا الأسبوع، بمن فيهم ترامب، الذي سيكون المتحدث الثاني المقرر بعد افتتاح الجلسة في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش).

أمريكا أولًا

سيلقي ترامب كلمةً بعد ثمانية أشهر من ولايته الثانية التي اتسمت بتخفيضات حادة في المساعدات، أثارت مخاوف إنسانية وشكوكًا حول مستقبل الأمم المتحدة، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محاولة خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

ولم يقدم مسؤولو البيت الأبيض بعدُ توجيهاتٍ بشأن ما سيقوله ترامب.

لكن وفقًا لوثائق اطلعت عليها رويترز، تخطط إدارة ترامب للدعوة هذا الأسبوع إلى تضييق حاد في حق اللجوء، سعيًا لإلغاء إطار ما بعد الحرب العالمية الثانية المتعلق بالحماية الإنسانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن موقف ترامب الأكثر تقييدًا سيشمل إلزام طالبي اللجوء بطلب الحماية في أول دولة يدخلونها، وليس دولة من اختيارهم.

ومن المتوقع أن يلتقي جوتيريش وترامب رسميًا لأول مرة منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير.

حرب إسرائيل

تعقد الجمعية العامة بينما تقترب حرب إسرائيل من ذكراها الثانية في 7 أكتوبر.

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة يوم الجمعة.

وتجمع العشرات من قادة العالم يوم الاثنين لاحتضان الدولة الفلسطينية، وهو تحول دبلوماسي تاريخي يواجه مقاومة شرسة من إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية بينما تواصل حربها و الإبادة الجماعية في غزة في أعقاب الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

قُتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، في مجازر يومية أنهت وجود عائلات بأكملها.