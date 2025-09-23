الصين تأمر بإغلاق المدارس والشركات مع اقتراب الإعصار "راجاسا "

أمرت الصين 10 مدن على الأقل بإغلاق المدارس والشركات، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الإعصار القوي راجاسا من جنوب البلاد.

وستؤثر هذه الإجراءات على عشرات الملايين من الأشخاص وستؤدي إلى تقليص النشاط في آلاف المصانع في مختلف أنحاء قلب الصناعة في الصين.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار “راجاسا ”المناطق الساحلية الوسطى والغربية في مقاطعة قوانجدونج خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت هيئة إدارة الطوارئ في مقاطعة قوانجدونج في بيان صباح الثلاثاء.

وجاء في البيان "يجب على المناطق الرئيسية أن تتخذ تدابير فورية... تضمن بشكل كامل سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، وتقلل خسائر الكوارث إلى أقصى حد".

وأطلقت مقاطعة قوانجدونج أعلى درجات الاستجابة للطوارئ في مواجهة العواصف مع اقتراب راجاسا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 230 كيلومترا (140 ميلا) في الساعة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في هونج كونج .

أمرت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في الصين، بإجلاء 400 ألف شخص، وحذرت سلطات إدارة الطوارئ في المدينة من "الرياح الشديدة والأمطار والأمواج والفيضانات".

وقالت السلطات في بيان "باستثناء رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ وأولئك الذين يضمنون سبل عيش الناس، يرجى عدم الخروج بشكل عرضي"، مضيفة أن إغلاق العمل والأسواق سيبدأ بعد الظهر.

وشملت المدن الكبرى الأخرى التي طبقت إجراءات التعليق تشوهاى ودونجقوان وفوشان.

وقالت إدارة الطوارئ في فوشان في بيان: "الرياح القوية والأمطار الغزيرة.. ستؤثر بشدة على مدينتنا، مما يشكل وضعا دفاعيًا حرجًا".

تتجه راجاسا حاليا عبر بحر الصين الجنوبي، بعد أن ضربت في وقت سابق أجزاء من الفلبين، حيث قُتل شخص في العاصفة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن السفن العاملة في الجزء الشمالي من الممر المائي، وكذلك في الجزء الجنوبي من مضيق تايوان وقناة باشي والمياه القريبة من ساحل قوانجدونج "يجب أن تولي اهتماما للسلامة".

ويتفق العلماء عمومًا على أن تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان يجعل العواصف أكثر قوة وتكرارًا مع ارتفاع درجة حرارة العالم.