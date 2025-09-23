مسيرات مجهولة المصدر تجبر دولة أوروبية على تحويل رحلاتها الجوية

أعلنت الشرطة الدنماركية تحويل 31 رحلة جوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة المصدر.

وفي وقت سابق قال لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية الدنماركي، الاثنين، إن بلاده تعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف أنه «سيحدد نهجاً واضحاً» لموقف الدنمارك، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يبدأ في نيويورك، اليوم.

وأضاف: «نأمل أن نصل إلى» الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي الشهر الماضي، لم تستبعد رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، شريطة أن تكون دولة ديمقراطية.

وقالت: «نحن لا نقول: لا للاعتراف بفلسطين كدولة. نحن نؤيد ذلك... ولكن، بالطبع، يجب أن نكون متأكدين من أنها ستكون دولة ديمقراطية».