وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين

قال لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف أنه «سيحدد نهجاً واضحاً» لموقف الدنمارك، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يبدأ في نيويورك، اليوم.

وأضاف: «نأمل أن نصل إلى» الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي الشهر الماضي، لم تستبعد رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، شريطة أن تكون دولة ديمقراطية.

وقالت: «نحن لا نقول: لا للاعتراف بفلسطين كدولة. نحن نؤيد ذلك... ولكن، بالطبع، يجب أن نكون متأكدين من أنها ستكون دولة ديمقراطية».

وعشيةَ مؤتمر مرتقب بشأن «حل الدولتين»، حظيت فلسطين باعترافات تاريخية، يوم الأحد، من بريطانيا وكندا وأستراليا، التي أعلنت مواقفها، بشكل متزامن تقريباً، وتلتها البرتغال.

وجاءت مواقف أحدث الدول اعترافاً بفلسطين لترفع عدد الدول التي تتخذ الموقف نفسه إلى 153 دولة، في حين يُنتظر الإعلان عن مزيد من الاعترافات، خلال المؤتمر المرتقب حول «حل الدولتين»، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، الذي يُعقد في القاعة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك .