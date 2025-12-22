اعرف إزاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء

لتجهيز سيارتك في فصل الشتاء يجب التركيز على الكشف علي البطارية والإطارات وسوائل السيارة.

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من عمل المصابيح والفرامل بشكل سليم، ويجب تجهيز أدوات الطوارئ منها، كابلات الشحن، واستخدم دواسات أرضية مطاطية، ونظف السيارة جيداً من الداخل والخارج، ويجب الاهتمام بالأختام المطاطية والزجاج، لتجنب مشاكل البرد والرطوبة.

فحص البطارية

يجب فحص البطارية لأنها هي الجزء الأكثر تأثراً بالبرودة، ويجب الكشف علي جهدها وتنظيف الأقطاب لضمان قدرتها على تشغيل المحرك في الصباح البارد.

سائل التبريد

التأكد من مستوى مانع التجمد وتركيزه الصحيح، وذلك لمنع تجمد السوائل داخل المحرك.

زيت المحرك

يفضل استخدام زيت ذو لزوجة منخفضة، من أجل تسهيل تدفقه وتشغيل المحرك بسرعة عند بدء التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة.

المساحات وسائل التنظيف

يجب استبدال جلد المساحات إذا كان تالفاً، وملء خزان سائل غسيل الزجاج بنوع مخصص للشتاء لا يتجمد.

الكشف علي الإضاءة

من الضروري ان يتم فحص جميع المصابيح، وتنظيف العدسات لضمان رؤية واضحة في ظروف الضباب والمطر.

ضغط الهواء

تنكمش جزيئات الهواء في البرودة مما يخفض ضغط الإطارات؛ لذا يجب فحصها دورياً.

عمق نقشة الإطارات

التأكد من أن عمق نقشة الإطارات الذى لا يقل عن 3 مم، وذلك لضمان التماسك على الطرق المبللة.

فحص الفرامل

يجب فحص تيل الفرامل والأسطوانات للتأكد من استجابتها السريعة وتجنب الانزلاق.

حقيبة الطوارئ الشتوية

ينصح بالاحتفاظ بمجموعة من الأدوات الأساسية داخل السيارة من ضمنها، كابلات توصيل البطارية ، ومكشطة ثلج أو فرشاة لإزالة الصقيع، ومصباح يدوي وبطاريات إضافية.

تسخين المحرك

يكفي تشغيل السيارة لمدة 30 ثانية إلى دقيقتين قبل التحرك لضمان تدفق الزيت بكفاءة، ولا داعي للإطالة لتجنب استهلاك الوقود.

استخدام وضع الثلج

إذا كانت سيارتك تدعم هذا الوضع، فإنه يساعد في تقليل انزلاق العجلات عند التحرك على الطرق الزلقة.