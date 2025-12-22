قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اعرف إزاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء
ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء
إبراهيم القادري

لتجهيز سيارتك في فصل الشتاء يجب التركيز  على الكشف علي البطارية والإطارات وسوائل السيارة.

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

بالاضافة إلي انه يجب التأكد من عمل المصابيح والفرامل بشكل سليم، ويجب تجهيز أدوات الطوارئ منها، كابلات الشحن، واستخدم دواسات أرضية مطاطية، ونظف السيارة جيداً من الداخل والخارج، ويجب الاهتمام بالأختام المطاطية والزجاج، لتجنب مشاكل البرد والرطوبة.

- ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء  :

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

فحص البطارية

يجب فحص البطارية لأنها هي الجزء الأكثر تأثراً بالبرودة، ويجب الكشف علي جهدها وتنظيف الأقطاب لضمان قدرتها على تشغيل المحرك في الصباح البارد.

سائل التبريد

التأكد من مستوى مانع التجمد وتركيزه الصحيح، وذلك لمنع تجمد السوائل داخل المحرك.

زيت المحرك

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

يفضل استخدام زيت ذو لزوجة منخفضة، من أجل تسهيل تدفقه وتشغيل المحرك بسرعة عند بدء التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة.

المساحات وسائل التنظيف

يجب استبدال جلد المساحات إذا كان تالفاً، وملء خزان سائل غسيل الزجاج بنوع مخصص للشتاء لا يتجمد.

الكشف علي الإضاءة

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

من الضروري ان يتم فحص جميع المصابيح، وتنظيف العدسات لضمان رؤية واضحة في ظروف الضباب والمطر.

ضغط الهواء

تنكمش جزيئات الهواء في البرودة مما يخفض ضغط الإطارات؛ لذا يجب فحصها دورياً.

عمق نقشة الإطارات

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

التأكد من أن عمق نقشة الإطارات الذى لا يقل عن 3 مم، وذلك لضمان التماسك على الطرق المبللة.

فحص الفرامل

يجب فحص تيل الفرامل والأسطوانات للتأكد من استجابتها السريعة وتجنب الانزلاق.

حقيبة الطوارئ الشتوية

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

ينصح بالاحتفاظ بمجموعة من الأدوات الأساسية داخل السيارة من ضمنها، كابلات توصيل البطارية ، ومكشطة ثلج أو فرشاة لإزالة الصقيع، ومصباح يدوي وبطاريات إضافية.

تسخين المحرك

يكفي تشغيل السيارة لمدة 30 ثانية إلى دقيقتين قبل التحرك لضمان تدفق الزيت بكفاءة، ولا داعي للإطالة لتجنب استهلاك الوقود.

ازاي تجهز عربيتك قبل الانطلاق بها في الشتاء 

استخدام وضع الثلج

إذا كانت سيارتك تدعم هذا الوضع، فإنه يساعد في تقليل انزلاق العجلات عند التحرك على الطرق الزلقة.

فصل الشتاء أرضية مطاطية الأختام المطاطية فحص البطارية سائل التبريد زيت المحرك ضغط الهواء تسخين المحرك مانع التجمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يستقبل وفدًا عُمانيًّا للاطلاع على التجربة الأزهرية في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية

وكيل الأزهر يستقبل وفدًا عُمانيًّا للاطلاع على التجربة الأزهرية في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية

وزير الأوقاف

إقامة صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي بحضور وزير الأوقاف.. صور

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشارك في الملتقى الثالث للمشروع القومي لإعداد الشباب للقيادة بالفيوم

رئيس شئون المساجد يشارك في ملتقى إعداد الشباب للقيادة بالفيوم

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد