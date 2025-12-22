منها C4X و ابيزا .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو ميجان، وسيتروين C4X، واوبل كورسا، وتويوتا كورولا، وسيات ابيزا .

رينو ميجان موديل 2026

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

سيتروين C4X موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سيتروين C4X موديل 2026 يصل إلي 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2026

قوة سيارة اوبل كورسا موديل 2026 تصل إلي 130 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل كورسا موديل 2026

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 150 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 120 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

سيات ابيزا موديل 2026

تتسارع سيارة سيات ابيزا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيات ابيزا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 259 ألف جنيه .