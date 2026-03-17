بعد ودية مصر.. رينارد يعتمد خطة مزدوجة لإعداد منتخب السعودية لمونديال 2026

وضع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ منتخب السعودية لكرة القدم، برنامجًا فنيًا متكاملًا قائمًا على مسارين، لتجهيز “الأخضر” خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر لكرة القدم.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس، حيث يلتقي المنتخب المصري يوم 27 من الشهر الجاري في جدة، قبل أن يواجه منتخب صربيا لكرة القدم يوم 31 مارس في بلجراد، ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا للتقارير، قرر رينارد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث تخوض القائمة الأساسية المواجهة الثانية أمام صربيا، بينما ستبقى مجموعة أخرى، تُعرف بالقائمة (B)، في جدة عقب مباراة مصر، لخوض مناورة فنية تهدف إلى تقييم مستواهم الفني والبدني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز الفني لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، مع الوقوف على جاهزيتهم قبل حسم القوام النهائي الذي سيعتمد عليه المنتخب في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن رينارد قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى صربيا يوم 28 مارس، أي بعد يوم واحد فقط من مواجهة مصر، في إشارة إلى أهمية المباراة الأولى في تحديد العناصر الأجهز للمشاركة في اللقاء الثاني.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر نقل معسكر المنتخب من قطر إلى مدينتي جدة وبلجراد، ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع كفاءة اللاعبين قبل خوض التحديات الكبرى.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المونديال ضمن مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا لكرة القدم ومنتخب أوروجواي لكرة القدم ومنتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، وهو ما يفرض على الجهاز الفني تجهيز الفريق بأعلى مستوى ممكن من الجاهزية الفنية والبدنية، لمواكبة قوة المنافسة في البطولة العالمية.