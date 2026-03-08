رينارد يعلن عن أول الأسماء المنضمة لقائمة المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، عن أول الأسماء التي ستنضم إلى معسكر “الأخضر” المقبل، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

معسكر تحضيري ومباراتان وديتان

من المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي معسكره التدريبي نهاية الشهر الجاري، حيث سيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام كل من منتخب مصر ومنتخب صربيا.

ويهدف المعسكر إلى تقييم جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، إلى جانب تجربة بعض الخطط التكتيكية واختيار العناصر الأنسب لتمثيل المنتخب في المونديال.

مراجعة أخطاء كأس العرب

وتحدث رينارد عن المشاركة الأخيرة في كأس العرب، مؤكدًا أن المنتخب كان يأمل في الظهور بشكل أفضل، لكنه أقر بوجود أخطاء فنية وبدنية يجري العمل على تصحيحها.

وأشار إلى أن قلة مشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم أثرت على جاهزيتهم البدنية، لذلك تم تشكيل فريق مختص لمتابعة حالة اللاعبين بشكل مستمر.

استدعاء مجموعتين من اللاعبين

وكشف المدرب الفرنسي أنه سيعتمد خلال المعسكر المقبل على مجموعتين من اللاعبين: المجموعة الأساسية للمنتخب الأول، ومجموعة أخرى من العناصر الشابة ستعمل مع مدرب منتخب تحت 23 عامًا، بهدف اكتشاف لاعبين جدد ومنحهم فرصة إثبات قدراتهم.

أول الأسماء الجديدة

وأكد رينارد أن أول لاعب حسم ضمه للمعسكر هو خالد الغنام لاعب الاتفاق، مشيدًا بمستواه مؤخرًا وكونه أفضل هداف سعودي في الفترة الحالية.

كما وجّه الشكر لمدربه سعد الشهري على اكتشاف اللاعب في مركز المهاجم، متمنيًا أن يقدم إضافة قوية للمنتخب في المرحلة المقبلة.

خطة الاستعداد للمونديال

وأوضح رينارد أن المنتخب سيجتمع يوم 25 مايو لإجراء اختبارات بدنية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لإقامة معسكر إعداد لمدة ثلاثة أسابيع، يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي قد يواجه منتخبات قوية مثل منتخب إسبانيا، ما يتطلب أعلى درجات الجاهزية.

طموح تجاوز إنجاز مونديال 2022

واستعاد المدرب الفرنسي ذكريات المشاركة في كأس العالم 2022، مؤكدًا أن تلك النسخة ستظل عالقة في أذهان الجماهير السعودية، لكنه شدد على أن الهدف الحالي هو التأهل إلى الدور الثاني في النسخة المقبلة.

وأضاف أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا تمنح “الأخضر” فرصة أكبر لتحقيق هذا الهدف.

رسالة للجماهير

وفي ختام حديثه، طالب رينارد الجماهير السعودية بدعم المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مساندة الجماهير تمثل دافعًا قويًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم ورفع راية الكرة السعودية في المحفل العالمي.