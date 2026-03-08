قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
أذان الفجر في رمضان.. احذر فعل شائع عند سماعه يبطل صيامك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رينارد يكشف تفاصيل معسكر السعودية استعدادا لكأس العالم

منتخب السعودية
منتخب السعودية
مجدي سلامة

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تفاصيل معسكر الأخضر استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وقال رينارد في تصريحات صحفية: “المنتخب السعودي سيجتمع يوم 25 مايو المقبل لبدء المرحلة الأولى من التحضيرات، إذ سيخضع اللاعبون لاختبارات بدنية مكثفة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في المعسكر الأخير قبل انطلاق منافسات المونديال”.

وتابع: “قررت استدعاء 50 لاعبًا في المعسكر القادم، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 25 لاعبًا، وذلك بهدف متابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية”.

وأضاف: “المجموعة الأولى ستضم العناصر الأساسية للمنتخب السعودي، بينما ستضم المجموعة الثانية لاعبين آخرين تحت إشراف الإيطالي لويجي دي بياجيو، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، حيث سيقود هذه المجموعة خلال فترة المعسكر”.

واختتم: “الهدف من تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين هو منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، خاصة العناصر التي يرغب الجهاز الفني في متابعتها عن قرب واكتشاف إمكانياتها”.

السعودية كأس العالم 2026 رينارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

ترشيحاتنا

الأردن والبحرين يؤكدان تضامنهما المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الأردن والبحرين يؤكدان تضامنهما المشترك في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل سابع جندي لها في الشرق الأوسط

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل سابع جندي لها في الشرق الأوسط

وزير الخارجية المغربي

المغرب يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضد الدول العربية الشقيقة

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد