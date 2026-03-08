رينارد يكشف تفاصيل معسكر السعودية استعدادا لكأس العالم

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تفاصيل معسكر الأخضر استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وقال رينارد في تصريحات صحفية: “المنتخب السعودي سيجتمع يوم 25 مايو المقبل لبدء المرحلة الأولى من التحضيرات، إذ سيخضع اللاعبون لاختبارات بدنية مكثفة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في المعسكر الأخير قبل انطلاق منافسات المونديال”.

وتابع: “قررت استدعاء 50 لاعبًا في المعسكر القادم، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 25 لاعبًا، وذلك بهدف متابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية”.

وأضاف: “المجموعة الأولى ستضم العناصر الأساسية للمنتخب السعودي، بينما ستضم المجموعة الثانية لاعبين آخرين تحت إشراف الإيطالي لويجي دي بياجيو، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، حيث سيقود هذه المجموعة خلال فترة المعسكر”.

واختتم: “الهدف من تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين هو منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، خاصة العناصر التي يرغب الجهاز الفني في متابعتها عن قرب واكتشاف إمكانياتها”.