الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مساء اليوم الأحد، مقتل جندي أمريكي يوم السبت متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنتها إيران في أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية إن الجندي أصيب بجروح خطيرة في موقع هجوم استهدف القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية في الأول من مارس.


 

وأشارت القيادة المركزية إلى أنه الجندي السابع الذي يقتل في العمليات القتالية خلال عملية "الغضب الملحمي".


 

وذكرت في بيانها أنها ستحجب اسم الجندي القتيل إلى حين مرور 24 ساعة على إخطار ذويه.


 

وأكدت القيادة المركزية أن العمليات القتالية الرئيسية لا تزال مستمرة.


 

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 6 جنود أمريكيين وإصابة آخرين خلال العملية العسكرية المستمرة ضد إيران.

