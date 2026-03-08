أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني “أيمن الصفدي”، اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، والذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبطلبٍ من الأردن، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية؛ لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وأكّد الصفدي، في مداخلته خلال الاجتماع، إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية غير المُبرَّرة التي استهدفت المملكة ودول الخليج العربي الشقيقة.

وشدّد الصفدي على تضامن الأردن الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ودعم أيّ خطوات يتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

كما ثمّن الصفدي تضامن الدول العربية الشقيقة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وأكّد الصفدي أنّ أمن الدول العربية واحد، ما يستوجب موقفًا واضحًا في مواجهة هذه الاعتداءات.

وقال "دول عربية تتعرّض لاعتداءات غاشمة تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها ومواطنيها ومقيميها ومنشآتها" ويجب الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة هذه الاعتداءات.

كما أكّد الصفدي تضامن الأردن مع لبنان الشقيق في حماية أمنه واستقراره وفرض سيادة الدولة على كلّ أراضيه، وشدّد على ضرورة بذل جهود مكثّفة ومشتركة لحماية لبنان ووقف العدوان عليه.

وشدد الصفدي على أهمية استمرار العمل المشترك لدعم الشعب الفسلطيني الشقيق وحقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني.

ولفت إلى أنّ الأمن القومي العربي يواجه تحديات وتهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته وتعديلها وتطويرها “بحيث نقدّم موقفًا حقيقيًّا في مواجهة التحديات القادمة”، مقترحا أن تركّز الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الشهر الحالي على ذلك.

كما شدد الصفدي على أهمية استمرار العمل من أجل تكريس الأمن والاستقرار واعتماد الحوار سبيلًا لحلّ الخلافات.

واعتمد الاجتماع قرارًا يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويؤكّد التضامن العربي في مواجهتها.