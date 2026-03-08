1.5 مليار شيكل خسائر يومية .. إسرائيل تدرس إنشاء صندوق خاص لتمويل حرب إيران

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إنشاء صندوق خاص ضمن الموازنة لتمويل جزء من تكاليف الحرب على إيران التى كبدت الاقتصاد خسائر كبيرة.

ذكرت الصحيفة - في تقرير بعنوان (إسرائيل تخطط لزيادة ميزانية الدفاع بنحو 3.07 مليار دولار والجيش يطالب بالمزيد) - أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يبحثان خطة لإنشاء هذا الصندوق لمواجهة النفقات المتزايدة للعمليات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريين قولهم إن كل يوم قتال ضد إيران يكلّف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 1.5 مليار شيكل، ما يرفع إجمالي التكلفة حتى الآن إلى نحو 15 مليار شيكل نحو 4.88مليار دولار.

وأضاف المسئولون أنه إذا استمرت الحرب أربعة أسابيع إضافية، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تصل الكلفة إلى 42 مليار شيكل أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مسئولين كبارا في وزارة الدفاع يخشون أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات تتراوح بين 4.5% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير التقدير الأخير للعجز البالغ نحو 3.9%، بعد أن كان الهدف الأصلي عند 3.2%.

ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع في وزارة المالية قوله إن استمرار الحرب قد يعني أن “عاما اقتصاديا آخر سيضيع، مع ارتفاع كبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

ومن المتوقع أن يتقدم وزير المالية خلال الأيام القليلة المقبلة بمقترح إلى مجلس الوزراء لزيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات الشواكل، مع رفع سقف عجز الموازنة بين 0.3% و0.5% فوق الهدف الحالي لعام 2026 البالغ 3.9%.

كما يُتوقع أن يقترح سموتريتش زيادة قدرها نحو 9.5 مليار شيكل (3.07 مليار دولار) في ميزانية الدفاع، إلا أن هذا المبلغ قد لا يكون كافياً في ظل تسارع كلفة العمليات العسكرية ومطالب الجيش بتمويل إضافي.

أوضحت الصحيفة أن الضغوط على المالية العامة تتزايد مع استمرار الحرب، خصوصا في ظل توقعات بإطالة أمدها لأسابيع أخرى.

ونبهت إلى أن مطالب الجيش قد تتجاوز الزيادة التي أعلنها وزير المالية لتمويل الحرب الحالية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أي إنفاق إضافي يتطلب موافقة الحكومة، بينما لن يُطلب من الكنيست المصادقة على زيادة الموازنة بأثر رجعي إلا بعد تحويل الأموال إلى المؤسسة الدفاعية.