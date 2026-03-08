الجيش الإسرائيلي يعلن مقـ.تل 5 قادة بالحرس الثوري الإيراني في غارة ببيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل خمسة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في غارة نفذتها البحرية الإسرائيلية استهدفت غرفة في أحد الفنادق بمدينة بيروت خلال الليل.

وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن القادة الخمسة كانوا يختبئون داخل فندق، ويعملون ضمن فيلق القدس التابع للحرس؛ في وحدتي فلسطين ولبنان، واتهمهم بتقديم دعم مالي واستخباراتي لكل من حزب الله وحماس.

وبحسب البيان، فإن القتلى هم: مجيد حسيني، المسؤول المالي البارز في وحدة لبنان، والذي قال الجيش إنه كان يتولى نقل أموال من إيران إلى جماعات حليفة في لبنان، بينها حزب الله وحماس، وعلي رضا بي آزار، رئيس الاستخبارات في وحدة لبنان، وأحمد رسولي، رئيس الاستخبارات في وحدة فلسطين، وحسين أحمدلو، عنصر استخباراتي في وحدة لبنان، وأبو محمد علي، ممثل حزب الله في وحدة فلسطين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه كان قد أعلن الأسبوع الماضي مقتل داود علي زاده، القائد المؤقت لوحدة لبنان في فيلق القدس، في ضربة نُفذت في طهران.

كما أسفرت غارة أخرى في بيروت - الأسبوع الماضي - عن مقتل رئيس أركان وحدة لبنان في فيلق القدس رضا خزاعي، وفق ما ذكره الجيش الإسرائيلي.