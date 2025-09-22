مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة والدور الإنساني البارز لمصر من خلال توفير ٧٠% من إجمالى المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً أنشطة بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية للاستجابة الفعالة للازمات الإنسانية في كل من غزة والسودان.

كما ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مساعدة الدول على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في احترام اتفاقية جنيف الرابعة وعلى رأسها إسرائيل، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعي والعاجل للدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني والتى تقوضها اسرائيل بسبب سياساتها المتهورة فى المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية بمواقف رئيسة اللجنة الرافضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع واستهداف الأطقم الطبية والعاملين بالمجال الإنساني، محذراً من خطورة تداعيات العمليات العسكرية على القطاع ومخطط التهجير الذى ترفضه مصر تحت أي ذريعة أو مسمى، مؤكداً ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني كسلطة احتلال وللتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق.

تناول الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان، فضلاً عن الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذين الحدثين.