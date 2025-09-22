قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك | صور
هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
أخبار العالم

مصر تؤكد دعمها للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وتطرح التعاون في الإصلاح الإداري وبناء القدرات

وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسفيرة ماري أنطوانيت، المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، يوم الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ فى نيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالجهود الملموسة التي تبذلها الآلية والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مبرزا تاريخ التعاون الممتد مع الآلية والذي تُوج بعملية المراجعة التي أُنجزت عام ٢٠٢٠، وما أعقبها من تنفيذ جاد للتوصيات المرتبطة بها دعماً لمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية الوطنية في مجالات الحوكمة وتمكين المرأة والشباب، وتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وتعزيز دور المجتمع المدني في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس في تقديم مصر لتقرير التقدم الوطني أمام منتدى الآلية.

وأشار وزير الخارجية إلى تطلع مصر للبدء في عملية المراجعة المستهدفة في مجال الإصلاح الإداري بالتعاون مع سكرتارية الآلية في أقرب وقت، مؤكداً مواصلة مصر للانخراط الإيجابي في مشروعات ومبادرات الآلية، ومشاركة خبراتها الممتدة في بناء القدرات والتدريب، بما في ذلك طرح مقترحات مشتركة للتعاون مع الشركاء.

كما استعرض الوزير عبد العاطي خبرة مصر الطويلة في دعم الدول الأفريقية الشقيقة في بناء المؤسسات الوطنية وتوفير التدريب وبناء القدرات، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيراً إلى إمكانية استكشاف سبل التعاون مع الآلية في هذا الإطار، وأعرب عن التطلع لمشاركة الآلية في النسخة الخامسة لمنتدى أسوان.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية على أهمية استرشاد الآلية بعملية الإصلاح المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي، والتنسيق مع المفوضية بشأن خطة إعادة الهيكلة المقترحة تمهيداً لعرضها على القمة الاستثنائية للإصلاح المؤسسي المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٥. 

كما أبرز الوزير أهمية دور السكرتارية في حوكمة الموارد المالية وتقليل الاعتماد على الشركاء الدوليين في تمويل برامج الآلية.

وزير الخارجية الآلية الأفريقية نيويورك بدر عبدالعاطي الأمم المتحدة

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

