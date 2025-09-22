قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الري للحكم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة.. والمصل واللقاح: انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا بمتحوراتها في هذا التوقيت
أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر
وزير التعليم: سأواصل جولاتي الميدانية بمدارس مختلف المحافظات لمتابعة انتظام الدراسة
الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد، جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمنًا الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي في فبراير ٢٠٢٢، واعتماد "خطة العمل المشترك ٢٠٢٤–٢٠٢٨" بالرياض في مارس ٢٠٢٤.

وأكد الوزير على أهمية آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمات في سوريا ولبنان واليمن والسودان، إلى جانب التطورات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول المجلس، في ضوء الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار المصري–الخليجي بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وشدد وزير الخارجية على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معربًا عن إدانة مصر الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بما يعزز التضامن العربي، ويخدم قضايا الأمة وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية التعاون الخليجي جاسم البديوي بدر عبدالعاطي الأمم المتحدة نيويورك

