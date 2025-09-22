قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الاعتراف بفلسطين.. وزيرة خارجية بريطانيا تحذر الاحتلال من التوسع الاستيطاني

إيفيت كوبر
إيفيت كوبر
محمد على

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية ردا على اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.


جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كوبر قبل حضورها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده اليوم الاثنين في نيويورك، حيث من المقرر أن تصدر فرنسا ودول أوروبية أخرى إعلانا مماثلا.

وأوضحت كوبر أن الاعتراف بفلسطين يتعلق بحماية السلام والعدالة والأمن الحيوي للشرق الأوسط، متعهدة بمواصلة العمل مع الجميع في جميع أنحاء المنطقة من أجل تحقيق ذلك.

وتابعت قائلة "مثلما نعترف بإسرائيل..يجب أن نعترف أيضا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن أمس الأحد اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، كما أعلنت كل من كندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بإقامة فلسطين.

كان من المتوقع أن تعترف بريطانيا والبرتغال يوم الأحد بدولة فلسطينية، قبل أسبوع مهم في اجتماع الأمم المتحدة حيث من المقرر أن تفعل مجموعة من الدول الشيء نفسه للضغط على إسرائيل بشأن غزة. 

وقد غير عدد متزايد من حلفاء إسرائيل القدامى مواقفهم في الأشهر الأخيرة حيث كثفت إسرائيل هجومها على غزة، والذي أثاره هجوم حماس غير المسبوق عام 2023.

وعانت الأراضي الفلسطينية المحاصرة من دمار واسع النطاق وموت ونقص في الغذاء مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة.

ويجتمع قادة العالم في مناقشة رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع حيث سيكون حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المقدمة والمركز.

ومن المتوقع أن تعترف حوالي 10 دول بدولة فلسطينية في الأيام المقبلة، حيث أفادت وسائل الإعلام البريطانية مثل بي بي سي، أن رئيس الوزراء كير ستارمر أعلن عن التحول في السياسة يوم الأحد - وسط اعتراض إسرائيلي شرس.

كان ستارمر قد صرّح في يوليو بأن بريطانيا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار مع حماس بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردًا على ذلك، اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافأة الفلسطينيين.

وصرحت وزارة الخارجية البرتغالية يوم الجمعة أنها ستعلن رسميًا اعترافها يوم الأحد.

وكانت لشبونة قد أعلنت بالفعل في يوليو أنها تعتزم القيام بذلك، مشيرة إلى "التطور المقلق للغاية للصراع" بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية وتهديدات إسرائيل المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إسرائيل الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

ترشيحاتنا

أرشيفية

القومي لحقوق الإنسان: يجب توافق صياغة الإجراءات الجنائية مع الاستحقاقات الدستورية

قداس المناولة الاحتفالية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

معهد بحوث الإلكترونيات

التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد