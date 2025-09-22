إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة

ارتقى شهيد وعدد الجرحى في غارة للاحتلال على سيارة ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة في استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ الصباح الباكر.

ذكرت شبكة قدس الإخبارية وفق مصادر محلية أن هناك عدد كبير من المحاصرين داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال.

فيما أطلقت مسيرة للاحتلال النار قرب متنزه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتقى شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي حدث غير عادي، نفذ أمن المقاومة الفلسطينية ليلة أمس عملية إعدام علنية وسط حضور جماهيري لثلاثة عملاء للاحتلال في قلب مدينة غزة التي تواجه عدوانا واسعا.

وقالت وسائل إعلام أن نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون ثابتين صامدين في مدينة غزة رغم شراسة القصف الذي ينفذه الاحتلال، ومن نزح من المدينة كان مجبرا لظروف الحرب القاسية، لكن الغالبية العظمى لا تزال متمسكة بأرضها ترفض الرحيل.

خلال ساعات الليل شن الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق وأحياء في مدينة غزة، إذ نفذ الطيران الحربي نحو 15 على حي تل الهوا وحده، كان من ضمنها غارة استهدفت محيط مستشفى القدس.

كما ويواصل الاحتلال تنفيذ عمليات النسف والتفجير الممنهج، من أجل تدمير أكبر قدر ممكن من البنايات والمنازل بمدينة غزة، حيث نسف مباني سكنية في حي الشيخ رضوان وشارعي النفق والجلاء باستخدام العربات المتفجرة.

وقال مراقبون أن غزة مجوعة ومعابرها مغلقة، يموت يوميا عدد جديد من الأهالي نتيجة سوء التغذية.

أخيرا، في تحرك جدي وحيد فنحو 50 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، تواصل إبحارها نحو مدينة غزة لكسر الحصار، ورصدت ليلة أمس طائرات مسيرة تحلق فوق عدد منها.