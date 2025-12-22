غرفة الصناعات الكيماوية تعلن فوز شريف الجبلي برئاسة الغرفة بالتزكية لدورة 2025–2029

أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية عن فوز الدكتور شريف الجبلي برئاسة مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، وذلك للدورة الانتخابية 2025–2029، خلال الاجتماع الإجرائي الذي عُقد لانتخاب رئيس مجلس الإدارة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، بالإضافة إلى ممثل الغرفة بمجلس إدارة الاتحاد.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لأحكام المادة (48) من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2406) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019.



وترأس الجلسة الإجرائية المهندس محمود حسن علم الدين بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وبحضور كل من الدكتور خالد عبد العظيم خليفة، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاع الشؤون القانونية، والأستاذ أحمد أمين المسلمي مدير إدارة الشؤون القانونية، والأستاذ أحمد حسين محمد عبد النعيم مدير إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية، والأستاذ محمد عاطف عباس، إلى جانب حضور ممثل وزارة الصناعة السيدة الدكتورة نانسي معروف سوس فرعون.

وبلغ عدد الحاضرين 13 عضوًا، بما استوفى النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، حيث أسفرت إجراءات الانتخاب عن التشكيل التالي:

أولًا: رئيس مجلس إدارة الغرفة

– الدكتور شريف مصطفى الجبلي

ثانيًا: وكيلا الغرفة

– الدكتور محمود سليمان

– الأستاذ عبد الله حلمي

ثالثًا: عضوا هيئة مكتب الغرفة بخلاف الرئيس والوكيلين

– الأستاذ خالد أبو المكارم

– المهندس شريف الزيّات

رابعًا: ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

– الأستاذ خالد أبو المكارم

واختُتم الاجتماع تم التوقيع على محضر الجلسة من قبل رئيس الجلسة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وممثل اتحاد الصناعات المصرية.