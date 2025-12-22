رسميًا.. تشغيل الموقف الداخلي بامتداد الموقف الإقليمي لتنظيم حركة النقل داخل مدينة العاشر من رمضان

في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة النقل الداخلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اليوم الاثنين الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ التشغيل الرسمي للموقف الداخلي بمنطقة امتداد الموقف الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان، وبدء دخول سيارات النقل الداخلي للعمل من خلاله، بما يسهم في إحكام السيطرة على حركة النقل داخل المدينة.

جاء ذلك بحضور السيد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبمشاركة قيادات مديرية أمن الشرقية، والإدارة العامة للمرور، وشرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق، إلى جانب إدارة الأمن بجهاز المدينة وإدارة الإشغالات والنظافة والتجميل.

ويستوعب الموقف الداخلي عدد ١٦ خط نقل داخلي بإجمالي ٥٦٠ سيارة، ، بما يحقق الانضباط المروري، ويقضي على المواقف العشوائية، ويوفر خدمة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.

كما شهدت المنظومة دخول سيارات خطوط ألف مسكن والسلام للعمل من خلال الموقف الإقليمي، في إطار إحكام تنظيم حركة النقل والربط بين المدينة والمناطق الخارجية.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن بدء العمل بالموقف الداخلي يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الحياة بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإنشاء بنية تحتية حديثة تدعم التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي للموقف بدأ اعتبارًا من اليوم.

وشدد على عدم السماح بنزول السيارات أو تحميل الركاب خارج نطاق الموقف تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للانضباط، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء خط السير لأي سيارة تخالف ذلك.

كما أكد على ضرورة تواجد أفراد من إدارة الموقف وإدارة الأمن بجهاز المدينة لإرشاد المواطنين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لكل خط

بما يضمن سهولة الحركة وانتظام الخدمة خلال الفترة الأولى للتشغيل

