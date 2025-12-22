قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا.. تشغيل الموقف الداخلي بامتداد الموقف الإقليمي لتنظيم حركة النقل داخل مدينة العاشر من رمضان

رسميًا.. تشغيل الموقف الداخلي بامتداد الموقف الإقليمي لتنظيم حركة النقل داخل مدينة العاشر من رمضان
رسميًا.. تشغيل الموقف الداخلي بامتداد الموقف الإقليمي لتنظيم حركة النقل داخل مدينة العاشر من رمضان
آية الجارحي

في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة النقل الداخلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اليوم الاثنين الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ التشغيل الرسمي للموقف الداخلي بمنطقة امتداد الموقف الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان، وبدء دخول سيارات النقل الداخلي للعمل من خلاله، بما يسهم في إحكام السيطرة على حركة النقل داخل المدينة.

جاء ذلك بحضور السيد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبمشاركة قيادات مديرية أمن الشرقية، والإدارة العامة للمرور، وشرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق، إلى جانب إدارة الأمن بجهاز المدينة وإدارة الإشغالات والنظافة والتجميل.

ويستوعب الموقف الداخلي عدد ١٦ خط نقل داخلي بإجمالي ٥٦٠ سيارة، ، بما يحقق الانضباط المروري، ويقضي على المواقف العشوائية، ويوفر خدمة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.

كما شهدت المنظومة دخول سيارات خطوط ألف مسكن والسلام للعمل من خلال الموقف الإقليمي، في إطار إحكام تنظيم حركة النقل والربط بين المدينة والمناطق الخارجية.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن بدء العمل بالموقف الداخلي يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الحياة بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإنشاء بنية تحتية حديثة تدعم التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي للموقف بدأ اعتبارًا من اليوم.

وشدد على عدم السماح بنزول السيارات أو تحميل الركاب خارج نطاق الموقف تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للانضباط، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء خط السير لأي سيارة تخالف ذلك.

كما أكد على ضرورة تواجد أفراد من إدارة الموقف وإدارة الأمن بجهاز المدينة لإرشاد المواطنين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لكل خط

بما يضمن سهولة الحركة وانتظام الخدمة خلال الفترة الأولى للتشغيل
 

الاسكان اسكان مشروعات الاسكان استثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

خرج ولم يعد

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

الزمالك لبس نفسه.. قصة أزمة إيقاف القيد بسبب شيكوبانزا

محمد رمضان

مسابقة بـ 50 ألف جنيه.. نمبر وان يكشف مفاجأة بأغنية بيب بيب

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد