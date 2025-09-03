زيلينسكي يصل إلى الدنمارك لإجراء مباحثات مع قادة الشمال والبلطيق

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدنمارك، اليوم /الأربعاء/، حيث التقى برئيسة وزراء ميته فريدريكسن، وأجرى محادثات مع قادة دول الشمال والبلطيق، بحسب ما نقلت وكالة (أوكرينفورم)، عن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرهي نيكيفوروف.



وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون إلى تنسيق استراتيجية مشتركة، في ظل مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة في اتفاق سلام مع روسيا.



وأوضح نيكيفوروف، أن زيلينسكي سيشارك في مفاوضات ضمن صيغة "الشمال والبلطيق الثماني"، والتي تضم كلًا من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، وهي دول قدمت دعمًا ثابتًا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، نقلا عن تقرير لصحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية.



وفي وقت لاحق من اليوم، يغادر زيلينسكي إلى باريس؛ للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية قمة أوروبية مهمة في العاصمة الفرنسية. وقال الرئيس الأوكراني- في منشور عبر منصة "إكس"- "نحن نُعد لتعزيزات كبيرة لأوكرانيا، وسنُجري مساء اليوم اجتماعًا ثنائيًا في فرنسا لتنسيق جهودنا. كما نُحضّر لصيغة تحالف الراغبين وخطوات جديدة في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".



يشار إلى أن تحالف الراغبين هو إطار جديد تقوده فرنسا ويضم عددًا من الحلفاء الأوروبيين إلى جانب الولايات المتحدة، بهدف صياغة ضمانات أمنية مستدامة لأوكرانيا وتعزيز دعمها العسكري والسياسي في مواجهة روسيا. ومن المقرر أن يجتمع قادة هذا التحالف في قصر الإليزيه بباريس، غدًا /الخميس/؛ لبحث آليات تقديم دعم طويل الأمد لكييف، بما يشمل ترتيبات أمنية مشتركة وتنسيق الخطوات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

