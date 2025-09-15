الدنمارك تضخ 9.1 مليار دولار في مشروع واسع لتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، خطة واسعة لاستثمار نحو 58 مليار كرونة (9.1 مليار دولار) في أنظمة أوروبية الصنع للدفاع الجوي والصاروخي كجزء من تطوير قواتها المسلحة.

وأكد وزير الدفاع ترولس لوند بولسن- وفقاً لما أورده موقع "Defense Post"- أن "الوضع الراهن في السياسة الأمنية يجعل الدفاع الجوي الأرضي أولوية قصوى في تطوير القوات المسلحة"، مضيفاً أن "التجربة الأوكرانية أظهرت أن الدفاع الجوي الأرضي يلعب دوراً محورياً في حماية السكان المدنيين من الهجمات الجوية الروسية".



وأوضح بولسن- في مؤتمر صحفي- أنه سيتم شراء نظام "SAMP/T" الفرنسي– الإيطالي لتغطية الاحتياجات بعيدة المدى، فيما سيتم الاختيار للمدى المتوسط بين أنظمة أوروبية تشمل: NASAMS النرويجي، IRIS-T الألماني، وVL MICA الفرنسي.

وسيتم شراء ما مجموعه ثمانية أنظمة تضم وحدات إطلاق متعددة، على أن يكون أولها جاهزاً للعمل بحلول عام 2025. وتقدر تكلفة هذه الصفقة بـ58 مليار كرونة، وهي الآن في انتظار موافقة البرلمان الدنماركي.



وكانت الدنمارك قد قررت، في يونيو الماضي، الإسراع في اقتناء أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى لتحقيق نتائج سريعة، وبناءً على توصيات الجيش تم الآن اعتماد شراء أنظمة تغطي كلّاً من المدى البعيد والمتوسط، بما في ذلك النظام الذي تم التعاقد عليه بشكل عاجل سابقاً.



وخلال مؤتمر صحفي، شدد مسؤولون على أن هذه الاستثمارات لا تعني رفض الأنظمة الأمريكية. وقال بير بوغهولم مدير منظمة المشتريات واللوجستيات بوزارة الدفاع، إن "سرعة التسليم كانت عاملاً حاسماً، في حين أن جداول تسليم نظام باتريوت الأمريكي أطول بكثير".

