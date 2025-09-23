ارتفاع عدد القتلى من الضباط وجنود الاحتلال الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة إلى 911



أفادت القناة 12 العبرية بإرتفاع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين -المعترف بهم- منذ بداية الحرب على غزة إلى 911.

ومند السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣ تشهد فلسطين حربا مستعرة بين قوات الاحتلال وفصائل الفلسطينية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين بجانب تدمير قطاع غزة بالكامل .

ولعل أخر ذلك ؛ إصابة ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع عناصر من حركة حماس في مدينة غزة.

و قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي بسرعة مجموعة من عناصر المقاومة الذين كانوا يطلقون النار عليهم، و أجرت القوات مسحًا ميدانيًا، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت عليهم في تبادل إطلاق نار مباشر.

و أضاف ، كما أُصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. و نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته."

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 20 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 15 بمدينة غزة.

وانتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، و ذلك قبل مغادرته إلى نيويورك من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية.. لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".

و أكد أن هدف بلاده "إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين".

وأردف قائلاً: "مهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".

كما شدد على أن "ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، ومزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.