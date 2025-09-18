جنود الاحتلال يرفضون القتال في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 5 جنود في لواء جولاني رفضوا القتال في غزة حيث أُبعد 3 منهم بينما اعتقل 2 بالسجن العسكري.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها داخل قطاع غزة حيث هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري واسع ضد قطاع غزة، محذرا من "تدمير كامل" للمنطقة في حال لم تستجب حركة حماس لشروط إسرائيل، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتجريد الحركة من سلاحها.

وقال كاتس في بيان صدر عنه أمس الأربعاء: "مع بدء المناورة البرية وانتقال قيادة العمليات إلى القادة الميدانيين، تم تدمير 25 برجا في غزة، وهو رقم كبير وله دلالة استراتيجية".

وأضاف: من أجل إزالة أي تهديد محتمل على القوات البرية، جرى استهداف عناصر مسلحة وتدمير بنى تحتية عسكرية. كما طلب من السكان المدنيين الانتقال جنوبا حفاظا على سلامتهم".



وفي تحذير شديد اللهجة، صرح الوزير: "إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين وتلق سلاحها، فسنحول غزة إلى أنقاض، لتكون شاهدا على ما فعله مقاتلوها من جرائم ".

توسع في العمليات البرية وفتح ممر للخروج

تأتي هذه التصريحات في وقت تتسع فيه العمليات البرية الإسرائيلية، وسط ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة على حماس، وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فتح "مسار انتقال مؤقت" عبر شارع صلاح الدين، يربط شمال القطاع بجنوبه، لتسهيل حركة السكان الفارين من مدينة غزة، وذلك لمدة 48 ساعة تنتهي ظهر الجمعة.