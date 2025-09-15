قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية

قناص إسرائيلي
قناص إسرائيلي
فرناس حفظي

تفاقمت الآثار النفسية على أحد القناصة الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في قطاع غزة، حتى بات يصف حياته بأنها «محطمة تماما». القناص كشف في شهادته إلى صحيفة هأرتس العبرية، أن الأفكار عن الموت تطارده باستمرار، وأن أي رائحة غريبة يفسرها فورا كأنها «رائحة جثث».


لم تتوقف معاناته عند حدود الذكريات، بل انعكست على يومياته بشكل قاس: فقد تحدث عن فقدان السيطرة الجسدية ثلاث مرات، وعن كوابيس مروعة حلم فيها بقتل عائلته، كما أكد أنه يستيقظ خمس أو ست مرات كل ليلة، ليواجه مجددا صور الذين قتلهم. 

وأوضح أن تجربة القنص تختلف عن غيرها قائلاً: «القناص ليس كالطيار، إنه يرى ضحاياه عبر منظاره مباشرة، وهذا أمر فظيع لا يمكن شرحه».


أزمة صامتة


وتكشف هذه الشهادة الفردية  أزمة أوسع يعرفها الجيش الإسرائيلي، حيث يواجه المئات من جنوده اضطرابات نفسية بعد عودتهم من القتال. وتشير تقارير طبية وعسكرية إلى أنّ نسبا معتبرة منهم يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، أبرزها الكوابيس، الذكريات المتطفلة، فقدان النوم، ونوبات الذعر المفاجئة. بعضهم يصبح غير قادر على العودة إلى الخدمة مجددا، بينما تنسحب الأزمة إلى حياتهم الأسرية والمجتمعية.


معضلة القناصة


يعتبر القناصة والقوات الخاصة الأكثر عرضة لهذه الأزمات، إذ إنهم يتعاملون مباشرة مع ضحاياهم وجها لوجه، ما يضاعف مشاعر الذنب ويترك آثارا نفسية عميقة. في المقابل، يحاول الجيش الإسرائيلي التخفيف من حدّة الظاهرة عبر برامج دعم نفسي، غير أنّ شهادات الجنود تكشف أن هذه الجهود ما تزال محدودة وغير كافية.


ثمن لا ينتهي


لا تنتهي الحروب بالنسبة لهؤلاء  عند وقف إطلاق النار، بل تظلّ مستمرة داخل عقولهم. كل صوت أو مشهد أو رائحة قد تتحوّل إلى استدعاء مباشر لذكريات القتل والموت. وبينما يلتئم الجرح الجسدي سريعا، تبقى الجروح النفسية غائرة لا تندمل، لتتحول أيامهم ولياليهم إلى ساحة حرب جديدة، هذه المرة ضد أنفسهم.

الآثار النفسية القناصة الإسرائيليين رائحة جثث الجيش الإسرائيلي اضطراب ما بعد الصدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

النباتات

7 طرق صديقة للبيئة للتخلص من النباتات الغازية في حديقتك

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب القس نادر شوقي راعيا لكنيسة المسيح بالتجمع

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة سان جورج بمدينة نصر

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد