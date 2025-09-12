قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم 12-9-2025
قرار من النيابة بشأن البلوجر أصالة بعد ضبطها بتهمة بث فيديوهات خادشة
جمال الدين: نتخذ خطواتٍ حثيثة لتوطين وتعميق الصناعة بمنطقة القنطرة غرب
في جولة تفقدية.. وزير الكهرباء يتابع سير العمل فى مواقع إضافة مصدر التغذية الثالث لمحطة محولات جزيرة الدهب
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مرض جلدي خطير ينتشر بين جنود الاحتلال

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمود نوفل

أفادت يديعوت أحرونوت نقلا عن جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك إصابات جلدية خطيرة منتشرة بين جنود وحراس وسط وجنوبي قطاع غزة.

ويواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حربه على غزة مرتكبا واحدة من أبشع مجازر العصر وذلك في وقت زادت فيه الإفادات بمرور جنود الاحتلال بأزمات نفسية حادة وانتحار ٧ في الآونة الأخيرة.


وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرب جنود الاحتلال في أكمنة محكمة.

وزاد عدد جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يطلبون العلاج من الصدمات النفسية من 270 سنويًا إلى حوالي 3000.

كما يمثل ذلك بزيادة قدرها 1000%، وفقًا لما كشف عنه الضابط عوزي بيخور، رئيس وحدة الصحة النفسية في بجيش الاحتلال.

فيما قال بيخور: نحن لا نتعامل مع جنود في الخدمة الفعلية، نحن نتعامل مع جنود مُسرّحين أو احتياطيين أصبحوا الآن مدنيين، وهذا وضع غير اعتيادي مقارنةً ببقية أنحاء العالم، وفق صحيفة جيروزالم بوست العبرية.
يحصل العديد من الجنود الذين يتلقون العلاج على ما بين 12 إلى 15 جلسة علاج نفسي، في حين قد يتلقى آخرون عامًا كاملًا أو أكثر من هذه الجلسات، ويوجد ترتيب خاص لتقديم العلاج للجنود الذين يعملون في وظائف مكتبية والذين تأثروا بهجوم 7 أكتوبر 2023.

وأردف: في السابق، كنا نعالج 270 مريضًا سنويًا، ومنذ الحرب في غزة، ارتفع هذا العدد بشكل كبير ليصل إلى 3000 مريض، وهذا يعود إلى تزايد الصدمات النفسية الناتجة عن حرب طويلة ومكثفة، ولكن جزءًا آخر يعود إلى أن الجنود أصبحوا أكثر استعدادًا لطلب العلاج في مرحلة مبكرة بعد تعرضهم للصدمة.

