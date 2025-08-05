قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لجنة الثانوية بنات بالشرقية يساعد أحد كبار السن للأدلاء بصوته | صور
توافد الأهالي في ثاني أيام انتخابات الشيوخ في المنوفية
الهيئة الوطنية: نتابع اللجان لحظة بلحظة.. وخط ساخن للشكاوى والبلاغات على مدار اليوم
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
اليابان تضغط لتسريع خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات
تصعيد خطير| الحوثيون يهاجمون وإسرائيل ترد بضربات جوية.. تفاصيل
الهيئة الوطنية: تأخر فتح 9 لجان فقط في 5 محافظات.. والمتابعة مستمرة حتى انتهاء التصويت
في ثاني أيام التصويت.. الوطنية للانتخابات ترصد وقائع إنسانية وجهودا مستمرة لضمان الانضباط
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يجبر جنود الاحتلال على العلاج النفسي بنسب غير مسبوقة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمد على

يواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حربه على غزة مرتكبا واحدة من أبشع مجازر العصر وذلك في وقت زادت فيه الإفادات بمرور جنود الاحتلال بأزمات نفسية حادة وانتحار ٧ في الآونة الأخيرة.
وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرب جنود الاحتلال في أكمنة محكمة.

زاد عدد جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يطلبون العلاج من الصدمات النفسية من 270 سنويًا إلى حوالي 3000.

يمثل ذلك بزيادة قدرها 1000%، وفقًا لما كشف عنه الضابط عوزي بيخور، رئيس وحدة الصحة النفسية في بجيش الاحتلال.

قال بيخور: نحن لا نتعامل مع جنود في الخدمة الفعلية، نحن نتعامل مع جنود مُسرّحين أو احتياطيين أصبحوا الآن مدنيين، وهذا وضع غير اعتيادي مقارنةً ببقية أنحاء العالم، وفق صحيفة جيروزالم بوست العبرية.
يحصل العديد من الجنود الذين يتلقون العلاج على ما بين 12 إلى 15 جلسة علاج نفسي، في حين قد يتلقى آخرون عامًا كاملًا أو أكثر من هذه الجلسات، ويوجد ترتيب خاص لتقديم العلاج للجنود الذين يعملون في وظائف مكتبية والذين تأثروا بهجوم 7 أكتوبر 2023.

وأردف: في السابق، كنا نعالج 270 مريضًا سنويًا، ومنذ الحرب في غزة، ارتفع هذا العدد بشكل كبير ليصل إلى 3000 مريض، وهذا يعود إلى تزايد الصدمات النفسية الناتجة عن حرب طويلة ومكثفة، ولكن جزءًا آخر يعود إلى أن الجنود أصبحوا أكثر استعدادًا لطلب العلاج في مرحلة مبكرة بعد تعرضهم للصدمة.

نتنياهو الاحتلال العلاج النفسي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيخور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

الايجار القديم

بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟

ترشيحاتنا

فسيخ ام مكة

ببيع بـ ١٢٠ ألف يوميا.. سر أم مكة لعمل الفسيخ يثير ضجة بالسوشبال ميديا

الزعتر

شاي الزعتر يعالج أمراض ومشاكل صحية لن تخطر ببالك

البلوجر محمد عبد العاطي

ألفاظ خارجة وتجاوزات أخلاقية.. من هو البلوجر محمد عبد العاطي؟

بالصور

شبيهة ياسمين صبرى.. خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا
شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا
شبية ياسمين صبرى..خطيبة محمد رشاد تثير الجدل على السوشيال ميديا

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد