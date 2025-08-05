زلزال بقوة 5.73 درجة يضرب جنوب إيران

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.73 درجة ضرب جنوب إيران اليوم، الثلاثاء.

وذكر مركز جي إف زد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

سبق وقال علماء إن زلزالا بقوة 8.8 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية يوم الأربعاء الماضي مثل "حدثا ضخما حقا" يضع الهزة بين أكبر 10 زلازل تم تسجيلها على الإطلاق، في حين امتدت تحذيرات من تسونامي عبر المحيط الهادئ واستعدت السلطات لهزات ارتدادية قوية.

تسبب الزلزال، الذي كان مركزه على بعد 119 كيلومترا شرق جنوب شرق بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، في حدوث موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار ودفعت إلى إجلاء السكان من اليابان إلى هاواي.