رياضة

التشكيل المتوقع لـ سيراميكا كليوباترا امام الأهلي في كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
ياسمين تيسير

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية  الأهلي في المباراة المقرر إقامتها في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل  مكون من:

 

 محمد بسام في حراسة المرمى

محمد صادق، رجب نبيل، جاستن آرثر، أحمد هانى في الدفاع

 عمرو السولية، أحمد بلحاج، أيمن موكا، إسلام عيسى في الوسط

 فخرى لاكاي ومروان عثمان في الهجوم.

وتنطلق مباراة  الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر اليوم فى تمام الثامنة مساء  باستاد المقاولون العرب.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من كأس الرابطة رفقة طلائع الجيش وإنبي وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

الاهلي كاس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا

