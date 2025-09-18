إصابة 2 بجروح خطيرة .. إطلاق نار على جنود الاحتلال عند معبر اللنبي

أفادت القناة 14 العبرية بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي.

وكانت مصادر فلسطينية في وقت سابق أفادت بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 جراء إنفجار لغم في جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، صرحت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرّض، صباح اليوم الخميس، لحدث أمني صعب في مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد صرح الإعلام العبري، بأنه تم رصد هبوط طيران مروحي في حدث أمني يتعرض له جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتستمر المقاومة في استهداف قوات الاحتلال بمختلف الأسلحة التي بحوزتها، ما يؤدي لوقوع خسائر في صفوف الجنود بمختلف مناطق القطاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس: “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية، أكد مقاتلونا تمكنهم في تمام الساعة 10:52م أمس من استهداف الآليات العسكرية في محور شارع الثغرة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة”.