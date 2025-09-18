قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إصابة 2 بجروح خطيرة .. إطلاق نار على جنود الاحتلال عند معبر اللنبي

محمود نوفل

أفادت القناة 14 العبرية بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي.

وكانت مصادر فلسطينية في وقت سابق أفادت بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 جراء إنفجار لغم في جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، صرحت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرّض، صباح اليوم الخميس، لحدث أمني صعب في مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد صرح الإعلام العبري، بأنه تم رصد هبوط طيران مروحي في حدث أمني يتعرض له جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتستمر المقاومة في استهداف قوات الاحتلال بمختلف الأسلحة التي بحوزتها، ما يؤدي لوقوع خسائر في صفوف الجنود بمختلف مناطق القطاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس: “بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية، أكد مقاتلونا تمكنهم في تمام الساعة 10:52م أمس من استهداف الآليات العسكرية في محور شارع الثغرة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة”.

معبر اللنبي جنود إسرائيليين قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

