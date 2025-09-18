جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال، تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في "مخططات إرهابية" ضد إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف أن العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي ضد قطر ما كان ليتم دون موافقة مسبقة من الولايات المتحدة، مشدداً على أن اللحظة الراهنة تتطلب من الدول الإسلامية التحرك نحو تأسيس تحالف عسكري مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة التحديات المشتركة.

ضوء أخضر أمريكي

وقال آصف، في مقابلة مع قناة «جيو» الباكستانية، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة جرى بضوء أخضر من واشنطن، داعياً الشعوب والحكومات الإسلامية إلى التعامل بجدية مع ما وصفه بـ"النفاق الدولي"، والتمييز بين الأصدقاء الحقيقيين وبين من يتظاهرون بالتحالف بينما يعملون ضد مصالح الأمة الإسلامية.

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني أن الرأي العام الغربي يشهد تحولاً ملحوظاً، بل وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يتصاعد السخط الشعبي على السياسات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق.

وأوضح: "وجود قادة حركة حماس في قطر لم يكن ليحدث من دون موافقة أمريكية، والهجوم الإسرائيلي ضدهم جاء بنفس الرضا، وسنشهد قريباً انعكاسات خطيرة لذلك."





