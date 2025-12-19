العلوم الصحية تعرض أحدث التكنولوجيات العالمية في الأشعة والتصوير الطبي

استقبل جناح النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، في اليوم الأخير للمؤتمر الدولي الرابع للأشعة، الذي تنظمه وزارة الصحة، الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، وشكر فريق النقابة على جهودهم، في تثقيف وإطلاع أبنائها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات العالمية في مجال الأشعة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر.

وواصلت النقابة فعالياتها، بعدد من المحاضرات العلمية التي عبرت عن طموحات المشاركين بالمؤتمر، الذين اطلعوا على تبادل الخبرات مع المحاضرين في أماكن العمل المختلفة، في ضوء أحدث التقنيات العالمية.

وعرض طه السيد، أخصائي تقنيات الأشعة بمديرية الشؤون الصحية، ومستشفى بني سويف العام، محاضرة بعنوان "مبادئ العمل في الأشعة المقطعية بالبوزيترون، وكيفية عملها".

وتحدث عن تحضير المريض لإجراء المقطعية في الأعمار المختلفة، والتجهيزات الضرورية المطلوبة خلال مراحل تجهيز المريض للأشعة، وتطبيق قاعدة المسموح به والمحظور عليه، بما فيها منع التدخين والصيام وغيرها، ثم كيفية التعامل مع المواد المشعة، وصولا بإتمام الفحص والتصوير الطبي بجودة عالية.

وعرض عمر علي، أخصائي تقنيات التصوير بالأشعة، مستشفى الشرطة بأسيوط، محاضرة عن "تقنيات وكيفية تحسين جودة الصورة وإصلاحها"، وذلك في حال وجود معادن داخل الجسم، خاصة في صور الرنين المغناطيسي، وذلك حتى تخرج صورة الأشعة دقيقة بعيدا عن تأثير المجال المغناطيسي للمعادن، والتي قد تشوش الصورة، وبالتالي احتمالية صدور تشخيص غير دقيق، ما يحسن التباين والوضوح دون الإخلال بالتفاصيل التشريحية الدقيقة في حالة استخدام التقنيات الحديثة.

عبدالله عمر، أخصائي تقنيات الأشعة بأحد المراكز الخاصة في قلب القاهرة، يتحدث عن "الحالات التقنية في الأشعة العادية"، مثل تقنيات فحص المعدة والمريء والاثني عشر، والتي تتطلب أحيانا عمل أكثر من فني في نفس الإجراء، فهذه الفحوصات لم تعد تقتصر على التقنيات التقليدية، بل باتت تعتمد على أجهزة تصوير رقمية عالية الدقة، وأنظمة تحكم متقدمة في جرعات الإشعاع.

أحمد شعبان، أخصائي تقنيات الأشعة المقطعية بالبوزيترون بجامعة عين شمس، حاضر عن دور الأشعة المقطعية في فحوصات القلب، أما رمزي المزين، أخصائي تقنيات الأشعة بمعهد أورام دمياط، فتحدث عن "الأشعة الطيفية"، وشرحها وكيفية عملها بشكل تفصيلي.

وكان اليوم الأول للمؤتمر، شهد عرض محاضرات علمية عن أهم التقنيات الحديثة في التصوير الطبي للأشعة، استهلها النقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، متحدثا عن «تنظيم الأشعة باستخدام نظام "باكس"»، ثم رابح منصور المدرب الدولي بشركة عالمية، وتحدث عن "قيمة الذكاء الاصطناعي في الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي: تصوير أذكى لمستقبل أكثر ذكاء".

كما عرض كل من سلامة صابر، أخصائي تقنيات الأشعة بمعهد ناصر، "معايير التصوير بالأشعة المقطعية المعززة بالصبغة"، وعلاء شاهين، أخصائي تقنيات الأشعة بمستشفيات جامعة سوهاج، ألقى محاضرة بعنوان "تقنيات تصوير الأسنان".

أحمد قابيل، أخصائي تقنيات الأشعة بشركة عالمية عاملة في مصر، عرض محاضرة بعنوان “التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.. التخطيط والبروتوكولات.

واختتم ماكس ميلان سايبر، من الأكاديمية الألمانية لتعليم العلوم الصحية بألمانيا، بمحاضرة تحت عنوان "التصوير بالرنين المغناطيسي من منظور عالمي".