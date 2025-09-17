وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لها دور محوري لقيادة الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس السيسي.

جرائم الإبادة الجماعية

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» أن الاحتلال صنع المجاعة في قطاع غزة بشكل متعمد، كما أن ما يمارسه الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

وشدد وزير الخارجية على أن الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي.

وقال عبد العاطي إن الضمير الإنساني لا يمكن أن يقبل أن يترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا، والدفاع عن الباطل أو التذرع باعتبارات سياسية هو عار، فلا يوجد أي مبرر للتخلي عن الإنسانية والقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية أنه لا تزال الجهود المصرية قائمة وممدودة لوقف نزيف الدم، وصولا إلى وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك اتصالاً بزيارة جلالة الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا إلى مصر.

https://www.youtube.com/live/huiAnVZ-cEM?si=HMVFtUmoFYUFt94O