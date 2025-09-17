قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني الباسل من أرضه مهما واصلت عدوانها
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي

محمد البدوي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لها دور محوري لقيادة الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس السيسي.

جرائم الإبادة الجماعية

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» أن الاحتلال صنع المجاعة في قطاع غزة بشكل متعمد، كما أن ما يمارسه الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

 وشدد وزير الخارجية على أن الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي.

وقال عبد العاطي إن الضمير الإنساني لا يمكن أن يقبل أن يترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا، والدفاع عن الباطل أو التذرع باعتبارات سياسية هو عار، فلا يوجد أي مبرر للتخلي عن الإنسانية والقانون الدولي. 

وأكد وزير الخارجية أنه لا تزال الجهود المصرية قائمة وممدودة لوقف نزيف الدم، وصولا إلى وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، وذلك اتصالاً بزيارة جلالة الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا إلى مصر. 

https://www.youtube.com/live/huiAnVZ-cEM?si=HMVFtUmoFYUFt94O

