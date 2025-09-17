وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن المجاعة الحالية في غزة صنعها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد.

وقال عبد العاطي في كلمته بمؤتمر صحفي خلال فعالية استجابة مصر للكارثة الإنسانية معا لإبقاء غزة حية: " غزة تتعرض إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس وهناك أطفال يموتون جوعا تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي ".

وتابع : "المجاعة في غزة ليست بفعل كارثة طبيعية أو نقص المساعدات إنما هي مجاعة مصطنعة فرضت عمدا من الاحتلال والحصار شامل في غزة ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" في مصر ندين سياسات الاحتلال ونرفضها رفضا قاطعا ونرفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية".

وتابع وزير الخارجية : " لا مبرر أو ذريعة أخلاقية او قانونية تجبر الشعب الفلسطيني على ترك ارضه وترابه الوطني تنفيذا لمخططات الاحتلال ".

وأكمل: "ندين المحاولات الإسرائيلية لتوسيع بؤر التوتر من خلال التصعيد والاعتداء على سيادة دولة قطر ".