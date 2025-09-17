في تزايد مستمر.. أرقام صادمة لأعداد الشهداء في غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتقاء 98 شهيدا و385 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ".

وقالت صحة غزة: “65062 شهيدا و165697مصابا منذ 7 أكتوبر”.

ويواصل الفلسطينيون النزوح نحو جنوب قطاع غزة، و ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على المدينة.

و أفادت مصادرُ إسرائيلية إن نحو 400 ألفِ فلسطيني غادروا مدينةَ غزة حتى الآن، و ذلك بسبب إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي بفتح مسار انتقال مؤقتًا عبر شارع صلاح الدين لتسهيل انتقال سكان غزة باتجاه جنوبي القطاع.

و أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال كثفت الهجوم و القصف، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.