نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا
محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية
وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
أخبار العالم

وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض

سموتريتش
سموتريتش
محمود عبد القادر

أثار وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، جدلا واسعا اليوم بعد تصريحاته حول مستقبل قطاع غزة، والتي وصف فيها المنطقة بأنها "ثروة عقارية هائلة" تستوجب استثمارا وتطويرا على غرار مشاريع التجديد الحضري.

وخلال مشاركته في مناسبة القدس المحتلة، أعلن سموتريتش أنه "بدأ مفاوضات فعلية مع الأمريكيين" بشأن مستقبل غزة، في إطار خطة أمريكية–إسرائيلية مشتركة بشأن "اليوم التالي".

وقال الوزير المتطرف: "لقد أنجزنا بالفعل مرحلة الهدم، وهي المرحلة الأولى من خطة التجديد الحضري. الآن علينا البناء. غزة يمكن أن تتحول إلى مشروع عقاري استثماري يمول نفسه ذاتيا"، مضيفا: "نحن نناقش مع الأمريكيين كيفية تقسيم نسب ملكية الأرض. هذه ليست نكتة، لقد دفعنا ثمنا باهظا لهذه الحرب".

وفي إشارة إلى خطة مطروحة ضمن دوائر إدارة ترامب، أوضح سموتريتش أن المشروع "بني على يد أمهر الخبراء"، وأنه "مطروح الآن على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، في إطار رؤية يطلق عليها اسم "الثقة الكبرى"، وتقوم على إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى "منطقة أمان" تديرها الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في أغسطس الماضي عن ملامح هذه الخطة، التي تتضمن تحويل القطاع إلى مركز سياحي وتقني، وتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه كجزء من مشروع "غزة 2035".

تصريحات سموتريتش تأتي وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتزايد العزلة السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو، في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مستقبل قطاع غزة غزة ثروة عقارية سموتريتش وغزة خطة أمريكية–إسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

