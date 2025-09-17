وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض

أثار وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، جدلا واسعا اليوم بعد تصريحاته حول مستقبل قطاع غزة، والتي وصف فيها المنطقة بأنها "ثروة عقارية هائلة" تستوجب استثمارا وتطويرا على غرار مشاريع التجديد الحضري.

وخلال مشاركته في مناسبة القدس المحتلة، أعلن سموتريتش أنه "بدأ مفاوضات فعلية مع الأمريكيين" بشأن مستقبل غزة، في إطار خطة أمريكية–إسرائيلية مشتركة بشأن "اليوم التالي".

وقال الوزير المتطرف: "لقد أنجزنا بالفعل مرحلة الهدم، وهي المرحلة الأولى من خطة التجديد الحضري. الآن علينا البناء. غزة يمكن أن تتحول إلى مشروع عقاري استثماري يمول نفسه ذاتيا"، مضيفا: "نحن نناقش مع الأمريكيين كيفية تقسيم نسب ملكية الأرض. هذه ليست نكتة، لقد دفعنا ثمنا باهظا لهذه الحرب".

وفي إشارة إلى خطة مطروحة ضمن دوائر إدارة ترامب، أوضح سموتريتش أن المشروع "بني على يد أمهر الخبراء"، وأنه "مطروح الآن على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، في إطار رؤية يطلق عليها اسم "الثقة الكبرى"، وتقوم على إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى "منطقة أمان" تديرها الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في أغسطس الماضي عن ملامح هذه الخطة، التي تتضمن تحويل القطاع إلى مركز سياحي وتقني، وتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه كجزء من مشروع "غزة 2035".

تصريحات سموتريتش تأتي وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتزايد العزلة السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو، في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.