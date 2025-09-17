السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

استنكرت الوزارة توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرارها في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، مشددةً على تقصير المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الحرب الدائرة في غزة.

كما حثّت المملكة العربية السعودية أعضاء مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بقتل إسرائيل وتجويعها وتهجيرها القسري للفلسطينيين، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

شنّ الجيش الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على مدينة غزة قبل فجر يوم الثلاثاء، ودفع قواته إلى عمق أكبر مركز حضري في قطاع غزة.

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 150 هدفًا في مدينة غزة منذ بدء الهجوم البري.