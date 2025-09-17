قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
أخبار العالم

عائلات الاسرى تقتحم مقر محاكمة نتنياهو في تل أبيب

القسم الخارجي

شهدت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الأربعاء تطورًا غير مسبوق عندما اقتحمت عائلات الاسرى مقر محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت كانت الجلسة تشهد تفاعلات مثيرة في إطار محاكمة نتنياهو المستمرة بتهم الفساد.

ومثل نتنياهو مجددًا أمام المحكمة لمواصلة جلسات محاكمته في القضايا الموجهة ضده، والتي تشمل ملفات تتعلق بتلقي الرشوة، الغش والخداع، وخيانة الأمانة.

وانتهى نتنياهو، الذي يواجه اتهامات خطيرة، من تقديم شهادته في ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالفساد، ليبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المضاد في الجلسات التسع الأخيرة.

وفي هذه الجلسات، تتولى النيابة التحقيق مع نتنياهو في التفاصيل التي أدلى بها خلال شهادته، بالإضافة إلى فحص الأدلة والشهادات التي قدمها طيلة 45 جلسة استماع، وهو ما جعل محاكمته تستحوذ على اهتمام كبير في إسرائيل.

وبينما كانت المحكمة تواصل جلساتها، اقتحمت مجموعة من عائلات الاسرى قاعة المحكمة، في تصعيد غير متوقع. 

وكانت تلك العائلات تحتج على ما يعتبرونه تجاوزات قانونية، مطالبين بمحاكمة عادلة لاسراهم، وقد تحولت هذه الواقعة إلى مشهد درامي في محاكمة نتنياهو.

يذكر أن محاكمة نتنياهو قد شهدت العديد من التطورات المثيرة، وتستمر في جذب الانتباه المحلي والدولي، بالنظر إلى مكانة رئيس الوزراء السابقة وأثر القضايا التي يحاكم فيها على مستقبله السياسي. 

في الوقت ذاته، تظل المحاكمة تمثل اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة النظام القضائي الإسرائيلي على محاكمة شخصية بهذا الحجم بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

